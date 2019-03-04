В Чечне местные нашли три рабочих авиационных бомбы
В Чечне местные жители Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов нашли три авиационных бомбы. О находке срочно сообщили спасателям.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Чечни
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МЧС, бомбы транспортировали специалисты Донского спасательного центра и уничтожили на полигоне.
- Взрывоопасные предметы были в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент, - отмечают в ведомстве. - Для их обезвреживания из Ростова-на-Дону прибыли сотрудники Донского спасательного центра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов.
Операция прошла в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU