В Чечне местные нашли три рабочих авиационных бомбы

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-04T11:23:44+03:00

На полигоне их уничтожили специалисты [фото]

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В Чечне местные жители Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов нашли три авиационных бомбы. О находке срочно сообщили спасателям.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Чечни

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МЧС, бомбы транспортировали специалисты Донского спасательного центра и уничтожили на полигоне.

- Взрывоопасные предметы были в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент, - отмечают в ведомстве. - Для их обезвреживания из Ростова-на-Дону прибыли сотрудники Донского спасательного центра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

Операция прошла в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU