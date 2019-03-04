2019-03-04T12:55:53+03:00
Происшествия

В Карачаево-Черкесии легковушка попала под поезд

Причиной аварии могла стать беспечность автолюбителя
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Автомобиль попал под поезд из-за беспечности автолюбителяАвтомобиль попал под поезд из-за беспечности автолюбителяФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Нестандартное ДТП произошло под Черкесском. Отечественная легковушка попала под поезд из-за невнимательности водителя.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Карачаево-Черкесии, авария произошла на 58-м километре железнодорожного перегона «Абазинка — Черкесск». Беспечный автомобилист не заметил или проигнорировал запрещающий сингал светофора на переезде и машина попала под тепловоз.

Водитель машины получил серьёзные травмы, его госпитализировали. Других пострадавших в ДТП нет. Инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Карачаево-Черкесия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дагестан хочет попросить у правительства России деньги для погорельцев
Отец Хабиба Нурмагомедова стал помощником главы Дагестана
В Ставрополе водитель сбил девушку на пешеходном переходе
В Чечне местные нашли три рабочих авиационных бомбы
Ставрополец ради любимой сложил сердце из десятков машин
В ДТП в Дагестане погибли три человека
Ингушетия оказалась регионом России, где хуже всего платят по кредитам
В Пятигорске украли маршрутку
Бывшего главу горокруга Ингушетии взяли под следствие
Срочное предупреждение МЧС: в горах Кабардино-Балкарии возможен сход лавин
За тайник с марихуаной на Ставрополье завели дело на селянина
Умер еще один ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Назрани
Прошел суд над ставропольцем, который покусал полицейского
Двоих полицейских и замначальника из МВД Ингушетии задержали при получении крупной взятки
В Ставрополе схватили вора, обокравшего администратора стоматологии