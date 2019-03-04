В Карачаево-Черкесии легковушка попала под поезд
Нестандартное ДТП произошло под Черкесском. Отечественная легковушка попала под поезд из-за невнимательности водителя.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Карачаево-Черкесии, авария произошла на 58-м километре железнодорожного перегона «Абазинка — Черкесск». Беспечный автомобилист не заметил или проигнорировал запрещающий сингал светофора на переезде и машина попала под тепловоз.
Водитель машины получил серьёзные травмы, его госпитализировали. Других пострадавших в ДТП нет. Инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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