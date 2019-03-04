В Ставрополе водитель сбил девушку на пешеходном переходе
Изменить размер текста:
На улице Серова в Ставрополе водитель не предоставил преимущество в движении и случайно сбил девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП пешехода доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД города Ставрополя. - Ей оказывают помощь медики.
По факту ДТП административное расследование, в ходе которого правоохранителями будут установлены все точные причины случившегося дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»