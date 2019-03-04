2019-03-04T13:49:07+03:00
Происшествия

В Ставрополе водитель сбил девушку на пешеходном переходе

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На улице Серова в Ставрополе водитель не предоставил преимущество в движении и случайно сбил девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешехода доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД города Ставрополя. - Ей оказывают помощь медики.

По факту ДТП административное расследование, в ходе которого правоохранителями будут установлены все точные причины случившегося дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дагестан хочет попросить у правительства России деньги для погорельцев
Отец Хабиба Нурмагомедова стал помощником главы Дагестана
В Карачаево-Черкесии легковушка попала под поезд
В Чечне местные нашли три рабочих авиационных бомбы
Ставрополец ради любимой сложил сердце из десятков машин
В ДТП в Дагестане погибли три человека
Ингушетия оказалась регионом России, где хуже всего платят по кредитам
В Пятигорске украли маршрутку
Бывшего главу горокруга Ингушетии взяли под следствие
Срочное предупреждение МЧС: в горах Кабардино-Балкарии возможен сход лавин
За тайник с марихуаной на Ставрополье завели дело на селянина
Умер еще один ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Назрани
Прошел суд над ставропольцем, который покусал полицейского
Двоих полицейских и замначальника из МВД Ингушетии задержали при получении крупной взятки
В Ставрополе схватили вора, обокравшего администратора стоматологии