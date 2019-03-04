Отец Хабиба Нурмагомедова стал помощником главы Дагестана

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-04T14:54:23+03:00

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер легендарного чемпиона UFC Хабиба стал помощником главы Дагестана Владимира Васильева. Работать он будет на общественных началах. Вторым помощником стал самый молодой доктор наук России, профессор Дагестанского государственного университета Заур Алисултанов.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главы и правительства республики, Васильев выразил глубокую заинтересованность в совместной работе над «воспитанием настоящих мужчин в Дагестане».

— Я представляю, что такое — умение воспитывать олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Это величайший дар. Вы им в совершенстве владеете, — обратился глава региона к Абдулманапу Нурмагомедову. — Мы все понимаем, что спорт - это ещё и культура, образ притягательный не только для молодежи. Это возможность как реализовать себя, так и поднять на соответствующий уровень ту школу, которую ты представляешь, тренера, коллектив, свою семью, народ и страну.

Отметил глава Дагестана и назначение помощником Заура Алисултанова. Его задачами будет популяризация науки в регионе.

— Мы — единомышленники, заинтересованные в том, чтобы в Дагестане развивался спорт, а также, чтобы регион славился талантливыми учеными, представителями искусств и разных профессий, — резюмировал Владимир Васильев.

Решение главы республики выглядит более, чем дипломатичным в свете оскорблений и угроз, которые недавно адресовал руководству республики Хабиб Нурмагомедов. Боец был возмущён «разгулом безнравственности» после спектакля с откровенной сценой, показанного в одном из театров Махачкалы. Теперь у Нурмагомедовых будет реальная возможность повлиять на ситуацию. А у руководства региона появятся способы повлиять на вспыльчивого и своенравного спортсмена, имеющего огромное влияние на дагестанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU