2019-03-04T14:54:23+03:00
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова стал помощником главы Дагестана

Вторым помощником Васильева стал самый молодой доктор наук России Заур Алисултанов
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Абдулманап Нурмагомедов и Владимир Васильев. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики ДагестанАбдулманап Нурмагомедов и Владимир Васильев. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан
Изменить размер текста:

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер легендарного чемпиона UFC Хабиба стал помощником главы Дагестана Владимира Васильева. Работать он будет на общественных началах. Вторым помощником стал самый молодой доктор наук России, профессор Дагестанского государственного университета Заур Алисултанов.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главы и правительства республики, Васильев выразил глубокую заинтересованность в совместной работе над «воспитанием настоящих мужчин в Дагестане».

— Я представляю, что такое — умение воспитывать олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Это величайший дар. Вы им в совершенстве владеете, — обратился глава региона к Абдулманапу Нурмагомедову. — Мы все понимаем, что спорт - это ещё и культура, образ притягательный не только для молодежи. Это возможность как реализовать себя, так и поднять на соответствующий уровень ту школу, которую ты представляешь, тренера, коллектив, свою семью, народ и страну.

Отметил глава Дагестана и назначение помощником Заура Алисултанова. Его задачами будет популяризация науки в регионе.

— Мы — единомышленники, заинтересованные в том, чтобы в Дагестане развивался спорт, а также, чтобы регион славился талантливыми учеными, представителями искусств и разных профессий, — резюмировал Владимир Васильев.

Решение главы республики выглядит более, чем дипломатичным в свете оскорблений и угроз, которые недавно адресовал руководству республики Хабиб Нурмагомедов. Боец был возмущён «разгулом безнравственности» после спектакля с откровенной сценой, показанного в одном из театров Махачкалы. Теперь у Нурмагомедовых будет реальная возможность повлиять на ситуацию. А у руководства региона появятся способы повлиять на вспыльчивого и своенравного спортсмена, имеющего огромное влияние на дагестанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дагестан хочет попросить у правительства России деньги для погорельцев
В Ставрополе водитель сбил девушку на пешеходном переходе
В Карачаево-Черкесии легковушка попала под поезд
В Чечне местные нашли три рабочих авиационных бомбы
Ставрополец ради любимой сложил сердце из десятков машин
В ДТП в Дагестане погибли три человека
Ингушетия оказалась регионом России, где хуже всего платят по кредитам
В Пятигорске украли маршрутку
Бывшего главу горокруга Ингушетии взяли под следствие
Срочное предупреждение МЧС: в горах Кабардино-Балкарии возможен сход лавин
За тайник с марихуаной на Ставрополье завели дело на селянина
Умер еще один ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Назрани
Прошел суд над ставропольцем, который покусал полицейского
Двоих полицейских и замначальника из МВД Ингушетии задержали при получении крупной взятки
В Ставрополе схватили вора, обокравшего администратора стоматологии