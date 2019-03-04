Дагестан хочет попросить у правительства России деньги для погорельцев

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-04T16:21:04+03:00

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Для ликвидации последствий пожара в горном селе Дагестана по поручению главы республики в местном МЧС готовят проект соответствующего обращения к правительству России.

- Главному управлению МЧС России по Дагестану поручить подготовить проект обращения в правительство РФ об оказании финансовой помощи Республике Дагестан на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, - поручил Владимир Васильев.

В селе Тиси-Ахитли, напомним, без крова остались 64 человека. Дотла сгорели 17 домов и 14 построек. Произошел пожар в ночь на 2 марта.

Отметим, что погорельцам уже отправил 10 млн рублей глава Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU