Дагестан хочет попросить у правительства России деньги для погорельцев
Проект обращения готовят по поручению главы республики
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Для ликвидации последствий пожара в горном селе Дагестана по поручению главы республики в местном МЧС готовят проект соответствующего обращения к правительству России.
- Главному управлению МЧС России по Дагестану поручить подготовить проект обращения в правительство РФ об оказании финансовой помощи Республике Дагестан на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, - поручил Владимир Васильев.
В селе Тиси-Ахитли, напомним, без крова остались 64 человека. Дотла сгорели 17 домов и 14 построек. Произошел пожар в ночь на 2 марта.
Отметим, что погорельцам уже отправил 10 млн рублей глава Чечни.
ИСТОЧНИК KP.RU