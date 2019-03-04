На Ставрополье запустят новую программу расселения из аварийного жилья
В Ставропольском крае по поручению губернатора Владимира Владимирова продолжат реализовывать программу расселения населения из ветхого и аварийного жилья, но только по-новому
Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в пресс-службе главы региона.
- В текущем году на Ставрополье будет реализована новая программа переселения. Как сообщил министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий, на эти цели региону будет выделено из федерального бюджета свыше 1,2 миллиарда рублей. Также предусмотрено региональное софинансирование, - отметили в ведомстве.
Власти обещают переселить дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Таких домов на Ставрополье насчитывается 75.
ИСТОЧНИК KP.RU