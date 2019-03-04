На Ставрополье запустят новую программу расселения из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-04T18:00:40+03:00

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В Ставропольском крае по поручению губернатора Владимира Владимирова продолжат реализовывать программу расселения населения из ветхого и аварийного жилья, но только по-новому

Об этом "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали в пресс-службе главы региона.

- В текущем году на Ставрополье будет реализована новая программа переселения. Как сообщил министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий, на эти цели региону будет выделено из федерального бюджета свыше 1,2 миллиарда рублей. Также предусмотрено региональное софинансирование, - отметили в ведомстве.

Власти обещают переселить дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. Таких домов на Ставрополье насчитывается 75.

ИСТОЧНИК KP.RU