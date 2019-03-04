2019-03-04T18:34:31+03:00
Общество

На Северном Кавказе прошел отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников

В интеллектуальном состязании приняли участие более 830 школьников
Поделиться:
Чечня стала рекордсменом по количеству участниковЧечня стала рекордсменом по количеству участников
Изменить размер текста:

Во всех 7 регионах операционной деятельности входящего в ГК «Россети» МРСК Северного Кавказа на высоком организационном уровне прошел отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников. «Россети» второй год подряд по всей стране проводят олимпиаду по математике, физике и информатике среди учащихся 9 - 10-х классов.

Всего в этом году в субъектах Северного Кавказа 831 человек принял участие в интеллектуальном состязании. Это на 200 человек больше, чем в прошлом году, что подтверждает рост популярности точных наук и ориентир среди молодежи на производственные специальности.

По условиям регламента победители и призеры первого этапа олимпиады определяются в каждом субъекте проведения региональным жюри по сумме баллов, полученных каждым участником за выполнение заданий по трем предметам (участники, набравшие наибольшее количество баллов). Если несколько участников набрали одинаковое наибольшее количество баллов, все они признаются победителями или призерами первого этапа и допускаются ко второму этапу олимпиады. Чтобы не отвлекать учащихся от образовательного процесса, первый этап олимпиады провели в выходные - 2 и 3 марта.

Рекордсменом по количеству участников стала Чечня (251 заявка). На Ставрополье свои силы проверили 172 школьника, в Дагестане - 123, в Ингушетии - 115 старшеклассников, в Карачаево-Черкесии - 93, в Северной Осетии - 77, в Кабардино-Балкарии - 16 школьников.

Благодаря содействию и всесторонней поддержке муниципальных органов власти, министерств, управлений и комитетов образования, а также образовательных учебных заведений, на базе которых проходили мероприятия во всех субъектах СКФО, для школьников были созданы максимально комфортные условия для выполнения заданий.

Результаты в ближайшее время будут опубликованы на официальном сайте МРСК Северного Кавказа.

Второй этап олимпиады пройдет в Пятигорске 6 апреля. Школьникам-победителям первого тура предстоит выполнить комплексные задания (кейсы), направленные на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по физике, математике и информатике в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Победители Всероссийской олимпиады получат право участвовать в энергетической проектной смене, организуемой компанией «Россети» на побережье Черного моря летом 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ещё одно дело против Емельяненко Кисловодский суд рассмотрит 7 марта
Любовь в колонии: на Ставрополье романтик взял в жёны осуждённую
На Ставрополье запустят новую программу расселения из аварийного жилья
Дагестан хочет попросить у правительства России деньги для погорельцев
Отец Хабиба Нурмагомедова стал помощником главы Дагестана
В Ставрополе водитель сбил девушку на пешеходном переходе
В Карачаево-Черкесии легковушка попала под поезд
В Чечне местные нашли три рабочих авиационных бомбы
Ставрополец ради любимой сложил сердце из десятков машин
В ДТП в Дагестане погибли три человека
Ингушетия оказалась регионом России, где хуже всего платят по кредитам
В Пятигорске украли маршрутку
Бывшего главу горокруга Ингушетии взяли под следствие
Срочное предупреждение МЧС: в горах Кабардино-Балкарии возможен сход лавин
За тайник с марихуаной на Ставрополье завели дело на селянина
Умер еще один ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Назрани
Прошел суд над ставропольцем, который покусал полицейского
Двоих полицейских и замначальника из МВД Ингушетии задержали при получении крупной взятки
В Ставрополе схватили вора, обокравшего администратора стоматологии