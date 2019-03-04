На Северном Кавказе прошел отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников

СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-04T18:34:31+03:00

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Во всех 7 регионах операционной деятельности входящего в ГК «Россети» МРСК Северного Кавказа на высоком организационном уровне прошел отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников. «Россети» второй год подряд по всей стране проводят олимпиаду по математике, физике и информатике среди учащихся 9 - 10-х классов.

Всего в этом году в субъектах Северного Кавказа 831 человек принял участие в интеллектуальном состязании. Это на 200 человек больше, чем в прошлом году, что подтверждает рост популярности точных наук и ориентир среди молодежи на производственные специальности.

По условиям регламента победители и призеры первого этапа олимпиады определяются в каждом субъекте проведения региональным жюри по сумме баллов, полученных каждым участником за выполнение заданий по трем предметам (участники, набравшие наибольшее количество баллов). Если несколько участников набрали одинаковое наибольшее количество баллов, все они признаются победителями или призерами первого этапа и допускаются ко второму этапу олимпиады. Чтобы не отвлекать учащихся от образовательного процесса, первый этап олимпиады провели в выходные - 2 и 3 марта.

Рекордсменом по количеству участников стала Чечня (251 заявка). На Ставрополье свои силы проверили 172 школьника, в Дагестане - 123, в Ингушетии - 115 старшеклассников, в Карачаево-Черкесии - 93, в Северной Осетии - 77, в Кабардино-Балкарии - 16 школьников.

Благодаря содействию и всесторонней поддержке муниципальных органов власти, министерств, управлений и комитетов образования, а также образовательных учебных заведений, на базе которых проходили мероприятия во всех субъектах СКФО, для школьников были созданы максимально комфортные условия для выполнения заданий.

Результаты в ближайшее время будут опубликованы на официальном сайте МРСК Северного Кавказа.

Второй этап олимпиады пройдет в Пятигорске 6 апреля. Школьникам-победителям первого тура предстоит выполнить комплексные задания (кейсы), направленные на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по физике, математике и информатике в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Победители Всероссийской олимпиады получат право участвовать в энергетической проектной смене, организуемой компанией «Россети» на побережье Черного моря летом 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU