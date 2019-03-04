Любовь в колонии: на Ставрополье романтик взял в жёны осуждённую

СЕГОДНЯ 19:37 2019-03-04T19:37:01+03:00

Девушка влюбилась в избранника, который не предал её даже в такой сложной ситуации. Фото: пресс-служба УФСИН по Ставропольскому краю

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На Ставрополье в исправительной колонии №7 Зеленокумска редчайшее событие — осуждённая за хранение наркотиков красавица надевает белое платье с пышной фатой. Её муж-романтик будет ждать невесту долгих пять лет.

Знакома пара долгие годы. Житель Крыма был очарован нежной красотой девушки и влюбился без памяти. Долго добивался взаимности, но всё тщетно. Она не видела в кавалере мужа, часто ссылалась на разницу в возрасте (мужчина существенно старше своей избранницы).

Тюрьма изменила всё. Когда девушка оказалась в колонии по статье «незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков». Многие друзья отвернулись, и влюблённый кавалер стал чуть ли не единственным, с кем осуждённая могла переписываться. Тут-то она и поняла, что он один из немногих, кто сохранил верность невзирая ни на какие обстоятельства. И когда в письме получила предложение...ответила согласием.

Свадьба не могла быть пышной из-за статуса невесты. Но самые классические традиции были соблюдены: фата, белое платье, читающий клятвы сотрудник ЗАГСа и целых три дня совершенной свободы — вот тот праздник, который был позволен влюблённым.

В пресс-службе УФСИН «КП - Северный Кавказ» сообщили, что это первая свадьба в ИК №7 за последние три года. В ведомстве одобряют подобные события, ведь семья помогает легче вернуться и вновь социализироваться после уголовного срока. Но, по статистике такие события очень редки и более характерны для мужских колоний.

ИСТОЧНИК KP.RU