В ДТП из-за взрыва колеса на Ставрополье погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-05T08:47:16+03:00

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Взорвавшееся колесо стало предварительной причиной смертельной автоаварии на федеральной трассе «Кавказ».

По предварительной версии, водитель автомашины «ВАЗ-2114» ехал со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод. При обгоне у него произошел разрыв колеса, в результате чего машина потеряла управление, наехала на тросовое ограждение и перевернулась.

От полученных травм на месте происшествия погиб пассажир – пожилой пенсионер. С травмами в больницу были доставлены 30-летний водитель и его 27-летняя супруга. Все участники ДТП – жители села Курсавка Андроповского района.

При осмотре машины было установлено, что автомобиль на момент ДТП имел технические неисправности, с которыми запрещено ездить: несанкционированное газобаллонное оборудование, на задних пассажирских сидениях отсутствовали ремни безопасности, установлены шины с разным рисунком протектора.

Сейчас по факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU