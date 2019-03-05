На Ставрополье ищут водителя, сбившего и бросившего на дороге пожилого мужчину
В Новоалександровском городском округе Ставрополья неустановленный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия
Трагедия произошла 4 марта около 19 часов на улице Фрунзе станицы Расшеватской Неустановленный водитель сбил 58-летнего местного жителя, шедшего по краю проезжей части дороги. После наезда водитель не оказал помощи пострадавшему и бросил его умирать, быстро покинув место автоаварии.
От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда врачей. Сейчас идет установление личности водителя, марки и номерного знака транспортного средства, на котором было совершено ДТП.
Предположительно, наезд был совершён автомобилем «ВАЗ» - 05, либо 07 модели, светлого цвета. Транспортное средство, скорей всего, имеет характерные повреждения бампера, разбита правая фара, повреждено переднее ветровое стекло и правая стойка.
Всем, владеющим какой-либо информацией по данному факту, просьба обратиться по телефону дежурной части Отдела МДВ России по Новоалександровскому городскому округу 8(86544)6-31-02, либо по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU
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