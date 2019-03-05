2019-03-05T10:17:45+03:00
Происшествия

В Ставропольском крае завели дело на адвоката-мошенника

Он попытался стрясти деньги с подзащитного
Евгения СОКОРЕВА
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На адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края завели дело по статье "мошенничество".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального СКР, в ноябре 2018 года он попытался обмануть своего же подзащитного, обвиняемого в краже.

- Адвокат знал, что уголовное дело подлежит прекращению за примирением сторон. Но все равно предложил подзащитному передать 40 тысяч рублей за его содействие прекращению уголовного дела, - объяснили в ведомстве.

Нечистого на руку адвоката задержали сотрудники ФСБ после документирования момента получения требуемой суммы.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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