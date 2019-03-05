В Карачаево-Черкесии аферист обогатился на поставке лекарств на 27 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-05T11:05:24+03:00

27-летний бизнесмен два года поставлял препараты по госконтрактам, не имея лицензии

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В Карачаево-Черкесии завели дело на 27-летнего предпринимателя, провернувшего аферу с поставкой лекарств на 27 млн рублей. Как глава соответствующей фирмы он заключал государственные контракты с республиканским минздравом. Лицензии на это не имел. Больше двух лет предприниматель незаконно занимался оптовой торговлей и поставкой лекарственных препаратов.

- За указанный срок злоумышленник заработал больше 27 млн рублей, - отметили в прокуратуре КЧР. - В отношении него заведено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".

С утвержденным обвинительным приговором дело передали в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU