В Пятигорске парень до смерти забил девочку камнем

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-05T12:15:46+03:00

Конфликт между подростками произошел на одной из строек

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В Пятигорске по подозрению в убийстве 14-летней девочки задержали ее приятеля. Парню 18 лет. И как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю, вечером 27 февраля на одной из строек города он забил школьницу камнем.

- Между подозреваемым и его 14-летней знакомой произошла ссора на почве выяснения отношений. В ходе конфликта молодой человек нанес ей многочисленные удары камнем, кусками шлакоблока и арматуры по голове. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте, - сообщили в ведомстве.

Молодого человека по прошению следователя взяли под арест. Вещественные доказательства отправили на экспертизу. Расследование уголовного дела по статье "убийство" продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU