В Дагестане отстранён директор детдома, где воспитательница напала на ребёнка

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-05T13:08:33+03:00

В детском доме Каспийска воспитательница подняла руку на ребёнка и заставила его раздеться Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Дагестане министр образования и, по совместительству заместитель председателя правительства республики Уммупазиль Омарова не удовлетворена мерами, применёнными к воспитательнице детского дома в Каспийске. Женщина сильно побила одного из воспитанников и заставила его раздеться.

К счастью, происшествие попало на видео. Кто-то из более старших воспитанников детдома смог заполучить её и обнародовать в социальных сетях, с чего и начался скандал. После этого оскандалившуюся воспитательницу уволили. Узнав о случившемся, министр лично поехала в коррекционный детский дом, чтобы выяснить детали произошедшего.

— Такое отношение к детям недопустимо! Меру ответственности виновных определят следственные органы. Мы проведём проверки во всех детских домах и интернатах. В них не будут работать люди, способные обращаться с детьми подобным образом, — цитирует Омарову пресс-служба Минобразования республики.

Слова оказались подкреплены делом: министр временно отстранила от работы директора учреждения и обратилась в прокуратуру, которая должна оценить работу детского дома и степень вины воспитательницы и её руководства.

Ситуацию рассматривают и в следственном управлении СКР по республике. В пресс-службе «КП - Северный Кавказ» сообщили, что по факту произошедшего ведётся проверка по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU