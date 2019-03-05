2019-03-05T14:13:21+03:00
Происшествия

В Махачкале после столкновения с автобусом сгорела иномарка

Очевидцы вызвали на место ЧП пожарных
Михаил ЮЖНЫЙ
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Утром 5 марта в Махачкале на перекрестке улиц Расула Гамзатова и Ярагского загорелся автомобиль BMW.

По предварительным данным, иномарка вспыхнула после столкновения с грузовым микроавтобусом. Пожарные, вызванные очевидцами аварии, сразу же прибыли на место происшествия.

На данный момент пожар локализован и потушен. Стражи порядка выясняют обстоятельства ЧП. Погибших и пострадавших в происшествии, к счастью, нет. Оба водителя и пассажиры смогли выскочить из автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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