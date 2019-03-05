В Махачкале после столкновения с автобусом сгорела иномарка
Очевидцы вызвали на место ЧП пожарных
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Утром 5 марта в Махачкале на перекрестке улиц Расула Гамзатова и Ярагского загорелся автомобиль BMW.
По предварительным данным, иномарка вспыхнула после столкновения с грузовым микроавтобусом. Пожарные, вызванные очевидцами аварии, сразу же прибыли на место происшествия.
На данный момент пожар локализован и потушен. Стражи порядка выясняют обстоятельства ЧП. Погибших и пострадавших в происшествии, к счастью, нет. Оба водителя и пассажиры смогли выскочить из автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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