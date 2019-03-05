На Ставрополье будут судить мошенника, обманувшего десятки человек

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-05T15:41:17+03:00

Мужчина звонил по случайным номерам и просил о помощи

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На Ставрополье в суд передано дело мошенника, обманом выманившего деньги у 45 пострадавших. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Все преступления были совершены в 2018 году. Мужчина звонил незнакомым людям по телефону и импровизировал, представляясь сыном, зятем, внуком — кем-то из родни. За этим следовал типичный рассказ о том, что случилась беда и срочно нужна материальная помощь.

Подозреваемого вычислили потому, что он постоянно рассказывал одну и ту же историю о драке, в которую он якобы попал. После этого он якобы передавал трубку полицейскому, менял тембр голоса и от его имени требовал взятку.

Если суд признает вину телефонного мошенника, мужчине грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU