2019-03-05T17:19:55+03:00
Происшествия

Ставрополец спас на пожаре свою жену и двух детей

Мужчина разбил окно и вынес домочадцев из пламени
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глубокой ночью 4 марта в одном из частных домов села Родниковское Арзгирского района Ставрополья спавшая семья вдруг почувствовала неприятный запах гари.

Домочадцы стали искать источник возгорания, который находился в кухне жилого строения. В панике семейство с двумя детьми попыталось выбраться из дома, но путь им преградил огонь, которой хозяйничал рядом с входной дверью.

Не растерявшись, мужчина разбил стекло в одной из комнат и через оконную раму вынес жену и двух детей на улицу, тем самым спасая им жизнь. А затем сообщил о происшествии в службы экстренного реагирования.

Коммунальные службы обесточили дом, а соседи пытались немного сбить пламя. Пожарные увели на безопасное расстояние неравнодушных сельчан, и приступили к профессиональному тушению.

Через полтора часа они полностью потушили пожар, который, к сожалению, уничтожил дом, оставив только стены строения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье будут судить мошенника, обманувшего десятки человек
В Махачкале после столкновения с автобусом сгорела иномарка
В Дагестане отстранён директор детдома, где воспитательница напала на ребёнка
В Пятигорске парень до смерти забил девочку камнем
В Карачаево-Черкесии аферист обогатился на поставке лекарств на 27 млн рублей
В Ставропольском крае завели дело на адвоката-мошенника
На Ставрополье ищут водителя, сбившего и бросившего на дороге пожилого мужчину
В ДТП из-за взрыва колеса на Ставрополье погиб пенсионер
Ещё одно дело против Емельяненко Кисловодский суд рассмотрит 7 марта
Любовь в колонии: на Ставрополье романтик взял в жёны осуждённую
На Северном Кавказе прошел отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников
На Ставрополье запустят новую программу расселения из аварийного жилья
Дагестан хочет попросить у правительства России деньги для погорельцев
Отец Хабиба Нурмагомедова стал помощником главы Дагестана
В Ставрополе водитель сбил девушку на пешеходном переходе
В Карачаево-Черкесии легковушка попала под поезд
В Чечне местные нашли три рабочих авиационных бомбы
Ставрополец ради любимой сложил сердце из десятков машин
В ДТП в Дагестане погибли три человека
Ингушетия оказалась регионом России, где хуже всего платят по кредитам
В Пятигорске украли маршрутку
Бывшего главу горокруга Ингушетии взяли под следствие
Срочное предупреждение МЧС: в горах Кабардино-Балкарии возможен сход лавин
За тайник с марихуаной на Ставрополье завели дело на селянина
Умер еще один ребенок, получивший ожоги при взрыве газа в Назрани
Прошел суд над ставропольцем, который покусал полицейского
Двоих полицейских и замначальника из МВД Ингушетии задержали при получении крупной взятки
В Ставрополе схватили вора, обокравшего администратора стоматологии