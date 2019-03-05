Ставрополец спас на пожаре свою жену и двух детей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-05T17:19:55+03:00

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Глубокой ночью 4 марта в одном из частных домов села Родниковское Арзгирского района Ставрополья спавшая семья вдруг почувствовала неприятный запах гари.

Домочадцы стали искать источник возгорания, который находился в кухне жилого строения. В панике семейство с двумя детьми попыталось выбраться из дома, но путь им преградил огонь, которой хозяйничал рядом с входной дверью.

Не растерявшись, мужчина разбил стекло в одной из комнат и через оконную раму вынес жену и двух детей на улицу, тем самым спасая им жизнь. А затем сообщил о происшествии в службы экстренного реагирования.

Коммунальные службы обесточили дом, а соседи пытались немного сбить пламя. Пожарные увели на безопасное расстояние неравнодушных сельчан, и приступили к профессиональному тушению.

Через полтора часа они полностью потушили пожар, который, к сожалению, уничтожил дом, оставив только стены строения.

ИСТОЧНИК KP.RU