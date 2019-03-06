На дороги Дагестана потратят 1,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-06T09:53:48+03:00

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В Дагестане на ремонт местных дорог в 2019 году потратят свыше 1,5 млрд рублей. Со слов министра транспорта и дорожного хозяйства республики по проекту "Безопасные и качественные дороги" реконструируют около 10 км региональных дорог и десятки улиц Махачкалы.

- На текущий год запланировано 1,540 млрд рублей с приведением в нормативное состояние 9,4 км региональных дорог и 72 внутригородских улиц города Махачкалы, протяженностью 57 км, - сказал во время заседания Ширухан Гаджимурадов.

Как отмечает министр, за минувший год в рамках этой же федеральной программы привели в порядок 90 км дорог в столице Дагестана и 40 км - на подъездных местных путях.

ИСТОЧНИК KP.RU