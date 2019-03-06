2019-03-06T09:53:48+03:00
Экономика

На дороги Дагестана потратят 1,5 млрд рублей

Деньги планируют освоить до конца 2019 года
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дагестане на ремонт местных дорог в 2019 году потратят свыше 1,5 млрд рублей. Со слов министра транспорта и дорожного хозяйства республики по проекту "Безопасные и качественные дороги" реконструируют около 10 км региональных дорог и десятки улиц Махачкалы.

- На текущий год запланировано 1,540 млрд рублей с приведением в нормативное состояние 9,4 км региональных дорог и 72 внутригородских улиц города Махачкалы, протяженностью 57 км, - сказал во время заседания Ширухан Гаджимурадов.

Как отмечает министр, за минувший год в рамках этой же федеральной программы привели в порядок 90 км дорог в столице Дагестана и 40 км - на подъездных местных путях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алина Левитская покидает пост ректора СКФУ
В Ессентуках массажист изнасиловал 11-летнюю школьницу
Между Турцией и Дагестаном установлено прямое авиасообщение
Ставрополец из мести сжег 2,5 тонны сена своей знакомой
Сбербанк поддержит развитие «Молочного комбината «Ставропольский»
Ставрополец спас на пожаре свою жену и двух детей
На Ставрополье будут судить мошенника, обманувшего десятки человек
В Махачкале после столкновения с автобусом сгорела иномарка
В Дагестане отстранён директор детдома, где воспитательница напала на ребёнка
В Пятигорске парень до смерти забил девочку камнем
В Карачаево-Черкесии аферист обогатился на поставке лекарств на 27 млн рублей
В Ставропольском крае завели дело на адвоката-мошенника
На Ставрополье ищут водителя, сбившего и бросившего на дороге пожилого мужчину
В ДТП из-за взрыва колеса на Ставрополье погиб пенсионер