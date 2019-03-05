Сбербанк поддержит развитие «Молочного комбината «Ставропольский»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-05T18:01:32+03:00

Предприятие получит кредит в 650 миллионов на два года

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Ставропольское отделение банка заключило договоры о предоставлении рамочной кредитной линии предприятию. Средства будут направлены на пополнение оборотных средств молзавода. Общий объем финансирования в рамках соглашения - 650 млн. руб. Срок финансирования - 2 года.

Накануне предприятие запустило в эксплуатацию первую очередь производственного цеха по выпуску лактозы мощностью 5 тонн готового продукта в смену. Проектная мощность составляет свыше 2 тысяч тонн продукции в год. Реализация проекта позволит заместить около 10% иностранной лактозы на российском рынке. Основными рынка сбыта станет фармацевтическая отрасль. Фармакопейная лактоза используется в качестве основного наполнителя в большинстве лекарственных препаратов.

- Молочный комбинат «Ставропольский» реализует уникальный для российской промышленности проект, - говорит Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк. - Производство фармакопейной лактозы не только позволяет производить импортозамещение на российском рынке, но и перспективно с экспортной точки зрения. Предприятие проводит планомерную работу по увеличению производственных мощностей и ассортимента выпускаемой продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU