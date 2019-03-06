Ставрополец из мести сжег 2,5 тонны сена своей знакомой

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-06T08:30:22+03:00

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В невинномысскую полицию на днях поступило сообщение о пожаре у частного дома. Выяснилось, что во дворе уничтожено огнём семь рулонов сена примерно по 350 килограммов в каждом (2,5 тонны).

Сумма нанесенного ущерба составила примерно 75 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что причиной возгорания стал намеренный поджог. Подозреваемым в преступлении оказался 45-летний местный житель, ранее судимый за грабёж. Мужчина рассказал, что совершил преступление из неприязни.

Так, находясь около дома женщины, он умышленно совершил поджог одного рулонов сена. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU