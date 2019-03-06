2019-03-06T09:23:10+03:00
Происшествия

Между Турцией и Дагестаном установлено прямое авиасообщение

Михаил ЮЖНЫЙ
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Прямое авиасообщение между Махачкалой и Антальей (Турция) запустят в начале апреля нынешнего года.

Уже 7 апреля прямой авиарейс соединит Махачкалу и средиземноморскую Анталью. Рейсы дважды в неделю будет выполнят турецкая авиакомпания Azur Air. Полеты из Махачкалы в Анталью будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

С 21 февраля 2019 года установлено также прямое авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом, полеты выполняются два раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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