Между Турцией и Дагестаном установлено прямое авиасообщение
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Прямое авиасообщение между Махачкалой и Антальей (Турция) запустят в начале апреля нынешнего года.
Уже 7 апреля прямой авиарейс соединит Махачкалу и средиземноморскую Анталью. Рейсы дважды в неделю будет выполнят турецкая авиакомпания Azur Air. Полеты из Махачкалы в Анталью будут выполняться по четвергам и воскресеньям.
С 21 февраля 2019 года установлено также прямое авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом, полеты выполняются два раза в неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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