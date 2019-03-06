В Ессентуках массажист изнасиловал 11-летнюю школьницу
В Ессентуках медбрат, специализирующийся на массаже, попал за решётку за сексуальные домогательства к маленькой девочке. О преступлении Дмитрия Арцыбашева «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
Молодой мужчина работал в одном из санаториев курортного города. В мае 2018 к нему на массаж стала ходить 11-летняя школьница, приехавшая на отдых. Мужчина покусился на ребёнка и на одном из сеансов совершил сексуальное преступление.
Суд признал собранные следствием доказательства достаточными и признал вину массажиста. Ближайшие 12 лет насильник проведёт в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»