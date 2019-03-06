В Ессентуках массажист изнасиловал 11-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-06T11:08:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ессентуках медбрат, специализирующийся на массаже, попал за решётку за сексуальные домогательства к маленькой девочке. О преступлении Дмитрия Арцыбашева «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Молодой мужчина работал в одном из санаториев курортного города. В мае 2018 к нему на массаж стала ходить 11-летняя школьница, приехавшая на отдых. Мужчина покусился на ребёнка и на одном из сеансов совершил сексуальное преступление.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными и признал вину массажиста. Ближайшие 12 лет насильник проведёт в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU