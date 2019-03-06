Алина Левитская покидает пост ректора СКФУ

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-06T12:39:03+03:00

Её преемником может стать проректор Дмитрий Сумской

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Ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская 9 июня 2019 года покинет свой пост. В качестве своего преемника глава СКФУ предложила кандидатуру проректора Дмитрия Сумского.

— Согласно Распоряжению Правительства России, срок полномочий действующего ректора Алины Левитской истекает 9 июня 2019 года. Минобрнауки предложило ученому совету университета выдвинуть кандидатуру на замещение должности ректора. Алина Левитская вынесла на рассмотрение кандидатуру первого проректора СКФУ Дмитрия Сумского, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе федерального университета.

В качестве альтернативы члены учёного совета предложили выдвинуть на этот пост проректора по научной работе и стратегическому развитию Андрея Лиховида, но он отказался.

Теперь судьба нового ректора зависит от решения аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования России.

ИСТОЧНИК KP.RU