2019-03-06T14:26:28+03:00
Происшествия

Брата экс-главы Дагестана оставили под стражей

Раджаб Абдулатипов обвиняется в участии в преступном сообществе
Алена БЕЛЯЕВА
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В Дагестане суд оставил под стражей брата экс-главы республики Раджаба Абдулатипова. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Верховного суда региона, адвокаты бывшего депутата пытались обжаловать продление срока ареста обвиняемого, но решение было оставлено в силе.

Напомним, Раджаб Абдулатипов задержан по подозрению в участии в преступном сообществе. По данным следствия, он вместе с сообщниками за деньги выдавал людям фиктивные свидетельства об инвалидности.

Преступное сообщество действовало с 2010 по 2018 года. За это время его участники похитили более 210 млн рублей. Обогащались злоумышленники просто: с помощью поддельных медсправок, через возглавляемые подставными лицами страховые компании, деньги фонда медицинского страхования перечислялись за услуги, которые якобы были оказаны нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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