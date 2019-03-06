2019-03-06T14:40:03+03:00
Происшествия

В Дагестане трое мужчин избили полицейского и отобрали у него пистолет

Одного из предполагаемых преступников уже поймали, поиски продолжаются
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
У полицейского забрали пистолет и удостоверениеУ полицейского забрали пистолет и удостоверениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Дерзкое нападение на сотрудника полиции произошло в дагестанском городе Избербаше. Трое преступников избили полицейского, отобрали табельный пистолет и удостоверение и скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, инцидент произошёл 2 марта. Полицейский дежурил неподалёку от кафе по улице Мира в Избербаше, когда один из злоумышленников подкрался и накинулся на него сзади. Завязалась драка.

Шансов после неожиданного нападения и сильного удара по голове почти не было. Преступникам удалось выхватить у него пистолет и отобрать удостоверение. Они скрылись на чёрном «ВАЗ-2190» без госномеров.

С ушибом головы и переломом левой кисти пострадавший полицейский находится в больнице. А его коллегам уже удалось задержать одного из нападавших. Оружие и удостоверение отобраны и возвращены в ведомство.

По его показаниям, все трое — опасные рецидивисты. Их судили по тяжким преступлениям, среди которых «Разбой», «Грабеж», «Вымогательство», «Похищение человека» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— Руководством МВД по Республике Дагестан назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия. В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководство понесет дисциплинарную ответственность, — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе выявили почти 250 фактов опасной самовольной замены газового оборудования
В «Гармонии» открылся детский сад «Капитошка»
Ессентучане изготовили на конкурс 20 чучел
Отцу сенатора Арашукова предъявили обвинение
На Ставрополье после аварии с шестью погибшими завели уголовное дело
Брата экс-главы Дагестана оставили под стражей
Алина Левитская покидает пост ректора СКФУ
В Ессентуках массажист изнасиловал 11-летнюю школьницу
На дороги Дагестана потратят 1,5 млрд рублей
Между Турцией и Дагестаном установлено прямое авиасообщение
Ставрополец из мести сжег 2,5 тонны сена своей знакомой
Сбербанк поддержит развитие «Молочного комбината «Ставропольский»
Ставрополец спас на пожаре свою жену и двух детей
На Ставрополье будут судить мошенника, обманувшего десятки человек
В Махачкале после столкновения с автобусом сгорела иномарка
В Дагестане отстранён директор детдома, где воспитательница напала на ребёнка
В Пятигорске парень до смерти забил девочку камнем
В Карачаево-Черкесии аферист обогатился на поставке лекарств на 27 млн рублей
В Ставропольском крае завели дело на адвоката-мошенника
На Ставрополье ищут водителя, сбившего и бросившего на дороге пожилого мужчину
В ДТП из-за взрыва колеса на Ставрополье погиб пенсионер