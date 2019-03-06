В Дагестане трое мужчин избили полицейского и отобрали у него пистолет

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-06T14:40:03+03:00

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Дерзкое нападение на сотрудника полиции произошло в дагестанском городе Избербаше. Трое преступников избили полицейского, отобрали табельный пистолет и удостоверение и скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, инцидент произошёл 2 марта. Полицейский дежурил неподалёку от кафе по улице Мира в Избербаше, когда один из злоумышленников подкрался и накинулся на него сзади. Завязалась драка.

Шансов после неожиданного нападения и сильного удара по голове почти не было. Преступникам удалось выхватить у него пистолет и отобрать удостоверение. Они скрылись на чёрном «ВАЗ-2190» без госномеров.

С ушибом головы и переломом левой кисти пострадавший полицейский находится в больнице. А его коллегам уже удалось задержать одного из нападавших. Оружие и удостоверение отобраны и возвращены в ведомство.

По его показаниям, все трое — опасные рецидивисты. Их судили по тяжким преступлениям, среди которых «Разбой», «Грабеж», «Вымогательство», «Похищение человека» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— Руководством МВД по Республике Дагестан назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия. В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководство понесет дисциплинарную ответственность, — гласит сообщение пресс-службы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU