2019-03-06T15:18:14+03:00
Происшествия

На Ставрополье после аварии с шестью погибшими завели уголовное дело

Виновником ДТП называют заснувшего за рулём водителя большегруза
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД по Ставропольскому краюФото: УГИБДД по Ставропольскому краю
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Уголовное дело за непреднамеренное убийство шести человек возбудили после крупной аварии с автобусом на Ставрополье. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по краю.

Трагедия произошла утром 6 марта на трассе в Кочубеевском районе. Водитель грузовика «ЗИЛ» заснул за рулём, выехал на встречку и столкнулся с минивэном. По предварительным данным, виновником ДТП и главным подозреваемым стал автолюбитель на большегрузе.

На месте аварии погибли четверо пассажиров автобуса, ещё двое скончались по дороге в больницу. Ещё трое пассажиров попали в больницу. Туда же попал и водитель грузовика.

— По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливается, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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