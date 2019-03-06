Отцу сенатора Арашукова предъявили обвинение
Отцу арестованного сенатора Арашукова, подозреваемому в хищениях газа на 30 млрд рублей, предъявили соответствующее обвинение.
Об этом рассказали в следственных органах. При этом адвокат советника главы "Газпром Межрегионгаза" Рауля Арашукова новость не подтверждает.
Краденный газ, напомним, направлял "Газпром" в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. По этому делу проходят отец сенатора Рауфа Арашукова, сотрудники "Газпрома межрегионгаз" и "Газпрома газораспределение" Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев, Алан Кятов, а также директор "Газпрома межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная и заместитель гендиректора "Газпрома газораспределение Ставрополь" Замир Борсов. Разыскиваются еще двое подозреваемых в соучастии крупнейшей махинации - Уали Евгамуков и Умар Калмыков.
ИСТОЧНИК KP.RU