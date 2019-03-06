2019-03-06T16:28:41+03:00
Происшествия

Отцу сенатора Арашукова предъявили обвинение

Адвокат новость опровергает
Евгения СОКОРЕВА
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Отцу арестованного сенатора Арашукова, подозреваемому в хищениях газа на 30 млрд рублей, предъявили соответствующее обвинение.

Об этом рассказали в следственных органах. При этом адвокат советника главы "Газпром Межрегионгаза" Рауля Арашукова новость не подтверждает.

Краденный газ, напомним, направлял "Газпром" в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. По этому делу проходят отец сенатора Рауфа Арашукова, сотрудники "Газпрома межрегионгаз" и "Газпрома газораспределение" Игорь Травинов, Николай Романов, Гузер Хашукаев, Алан Кятов, а также директор "Газпрома межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная и заместитель гендиректора "Газпрома газораспределение Ставрополь" Замир Борсов. Разыскиваются еще двое подозреваемых в соучастии крупнейшей махинации - Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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