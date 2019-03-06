Ессентучане изготовили на конкурс 20 чучел

СЕГОДНЯ 16:34 2019-03-06T16:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый чучельный конкурс пройдет на ессентукском озере в воскресенье. Городской ДК решил проводить холода по-особому и объявил состязание на лучший символ уходящей зимы.

Ессентучан пригласили поучаствовать и смастерить чучело. Особенно ценится креативный подход, следование традициям, яркость образа. Заявки на конкурс поступают о сих пор. Горожане активно включились в творческий процесс, чучел делают целыми семьями и коллективами.

Главное чучельное дефиле можно будет увидеть 10 марта на городском озере с 12 часов дня. В это время там начнется празднование Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU