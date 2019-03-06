Ессентучане изготовили на конкурс 20 чучел
Первый чучельный конкурс пройдет на ессентукском озере в воскресенье. Городской ДК решил проводить холода по-особому и объявил состязание на лучший символ уходящей зимы.
Ессентучан пригласили поучаствовать и смастерить чучело. Особенно ценится креативный подход, следование традициям, яркость образа. Заявки на конкурс поступают о сих пор. Горожане активно включились в творческий процесс, чучел делают целыми семьями и коллективами.
Главное чучельное дефиле можно будет увидеть 10 марта на городском озере с 12 часов дня. В это время там начнется празднование Масленицы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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