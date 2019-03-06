В Ставрополе выявили почти 250 фактов опасной самовольной замены газового оборудования

СЕГОДНЯ 18:00 2019-03-06T18:00:51+03:00

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В краевом центре Ставропольского края после проверки порядка 7 тысяч квартир специалисты насчитали 246 фактов самовольной замены газового оборудования. Из-за неумелой работы в 6 случаях комиссия нашла грубейшие нарушения в устройстве дымовых и вентиляционных каналов, и газ в эти квартиры теперь не поступает из мер предосторожности. Месяцами хозяева подвергали огромной опасности и свою семью, и всех соседей многоэтажки.

- Зачастую самовольная замена газового оборудования, а также нарушения в работе дымовых и вентиляционных каналов приводят к отравлению угарным газом. Всего с начала года на территории города произошло 6 таких случаев. К счастью, погибших нет, однако 7 человек были госпитализированы в больницу с различной степенью отравления, - предупреждает заместитель исполнительного директора и главный инженер АО "Ставропольгоргаз" Владимир Касеев.

Отмечается, что с 1 марта по 1 мая в Ставрополе проходит уже второй этап такой проверки. Теперь в поле зрения комиссии попали дома с индивидуальным отоплением и газовыми колонками. Это более 10 тысяч квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU