2019-03-06T17:33:05+03:00
Общество

В «Гармонии» открылся детский сад «Капитошка»

В этом году в жилом районе близ Ставрополе заработают также школа и еще один садик
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В "Гармонии" торжественно открыли новый детский садВ "Гармонии" торжественно открыли новый детский сад
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В жилом районе «Гармония» рядом со Ставрополем прошло торжественное открытие детского сада на 280 мест. В мероприятии приняли участие представители власти и общественности.

Двухэтажный детский сад «Капитошка» рассчитан на единовременное размещение 15 групп детей. Планировка первого этажа включает места под помещения охраны, медицинский и пищевой блоки, бассейн, кладовые. На втором этаже расположены музыкальный и спортивный залы, методические кабинеты, кабинеты психолога и логопеда, изостудия, прачечная и помещения для дополнительных занятий.

В этом году в «Гармонии» также будут сданы общеобразовательная школа и детский сад «Гармошка», возведенный Строительной группой «Третий Рим». Доступные цены на жилье, развитая инфраструктура, наличие рабочих мест поблизости все больше привлекают в «Гармонию» молодые семьи из Ставрополя, которые часто предпочитают приобретать современные дома европейского типа - таунхаусы и флэтхаусы.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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