В «Гармонии» открылся детский сад «Капитошка»
В жилом районе «Гармония» рядом со Ставрополем прошло торжественное открытие детского сада на 280 мест. В мероприятии приняли участие представители власти и общественности.
Двухэтажный детский сад «Капитошка» рассчитан на единовременное размещение 15 групп детей. Планировка первого этажа включает места под помещения охраны, медицинский и пищевой блоки, бассейн, кладовые. На втором этаже расположены музыкальный и спортивный залы, методические кабинеты, кабинеты психолога и логопеда, изостудия, прачечная и помещения для дополнительных занятий.
В этом году в «Гармонии» также будут сданы общеобразовательная школа и детский сад «Гармошка», возведенный Строительной группой «Третий Рим». Доступные цены на жилье, развитая инфраструктура, наличие рабочих мест поблизости все больше привлекают в «Гармонию» молодые семьи из Ставрополя, которые часто предпочитают приобретать современные дома европейского типа - таунхаусы и флэтхаусы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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