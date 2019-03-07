2019-03-07T08:40:17+03:00
Происшествия

В Дагестане бухгалтер попалась на краже денег у учителей

Михаил ЮЖНЫЙ
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Ведущий бухгалтер администрации Хасавюртовского района Дагестана подозревается в том, что присвоила бюджетные деньги, предназначенные на оплату труда учителей.

По данным следствия, в 2017 году бухгалтер присвоила 180 тысяч рублей, перечислив их на свой банковский счет и счет своего родственника. Однако преступление было раскрыто при финансовой проверке администрации.

В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело. Будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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