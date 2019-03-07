На Ставрополье проводят операцию "Скорость"

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-07T09:31:55+03:00

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С 6 по 11 марта на федеральных трассах Ставрополья проходит операция «Скорость»

Проведение мероприятия связано с увеличением в ряде районов автоаварий по причине превышения скорости. Кроме того, на праздничные дни синоптики прогнозируют улучшение погодных условий, потепление до плюс 15, что, как показывает практика, способствует увеличению количества фиксируемым случаев превышения скорости на трассах.

Сотрудники Госавтоинспекции с помощью ручных скоростомеров "выхватывают" из транспортного потока автолюбителей, превышающих скорость. Мобильные приборы измерения скорости движения используются не только нарядами ДПС, но и скрытыми патрулями.

При выявлении нарушителей, данные передаются ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.

ИСТОЧНИК KP.RU