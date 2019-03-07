В Ставрополе судебный пристав попался на взятке
В Ставрополе бывшего судебного пристава подозревают во взяточничестве. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, против мужчины возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в декабре прошлого года подозреваемый потребовал от неплательщика алиментов 50 тысяч рублей. За эти деньги пристав пообещал ничего не предпринимать для списания долгов в пользу его детей. Мужчина сообщил о вымогательстве в краевое УФСБ и пристава поймали во время передачи денег.
Свое рабочее место мужчина уже потерял, а теперь он может остаться и без свободы.
Дело было раскрыто службой собственной безопасности УФССП по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU
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