2019-03-07T13:04:01+03:00
Происшествия

На Ставрополье ревнивец убил жену шнуром от утюга

Мужчина отправился в колонию на 8 лет
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье за решётку отправился убийца собственной жены. Мужчина избил несчастную шнуром от утюга и задушил.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в краевой прокуратуре, 40-летний ессентучанин решил выпить с женой. Но после обильных возлияний ожесточился и приревновал женщину. Беседа переросла в скандал, а потом мужчина схватился за первое, что попалось под руку — утюг. Он отстегал несчастную шнуром от электроприбора до болевого шока. А когда она упала на пол, набросился и задушил.

Тело девушки обнаружили родители. Расследование быстро вышло на ревнивца. Суд признал его вину и ближайшие восемь лет он проведёт в колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит родственникам моральную компенсацию в 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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