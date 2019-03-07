На Ставрополье задержаны фальшивомонетчики, склеивавшие поддельные деньги
Двое жителей Невинномысска из фрагментов подлинных банковских билетов, ранее не составляющих единое целое, изготовили 20 поддельных купюр номиналом в одну тысячу рублей.
Злоумышленники перечислили поддельные банкноты на счета мобильных телефонов через платежные терминалы самообслуживания. В дальнейшем они перевели деньги на банковские счета и обналичили их.
Предполагаемые участники преступления задержаны. Один заключен под стражу, вторая участница преступления находится под домашним арестом.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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