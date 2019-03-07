Против жителя Ингушетии завели уголовное дело за участие в войне в Сирии

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-07T16:15:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственные органы Ингушетии завели уголовное дело на 32-летнего местного жителя по подозрению в участии в боевых действиях против правительственных сил Сирии в составе запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

По данным следствия, в июне 2016 года подозреваемый уехал в Сирию, где добровольно вступил в вооруженную организацию, которая в соответствии с законодательством России признана террористической.

В рядах террористов он выполняет функции рядового боевика. Никаких попыток добровольного прекращения противоправной деятельности молодой человек не предпринимал.

Ему вменяют участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.

ИСТОЧНИК KP.RU