Против жителя Ингушетии завели уголовное дело за участие в войне в Сирии
Следственные органы Ингушетии завели уголовное дело на 32-летнего местного жителя по подозрению в участии в боевых действиях против правительственных сил Сирии в составе запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
По данным следствия, в июне 2016 года подозреваемый уехал в Сирию, где добровольно вступил в вооруженную организацию, которая в соответствии с законодательством России признана террористической.
В рядах террористов он выполняет функции рядового боевика. Никаких попыток добровольного прекращения противоправной деятельности молодой человек не предпринимал.
Ему вменяют участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.
ИСТОЧНИК KP.RU
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