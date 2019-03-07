2019-03-07T18:08:37+03:00
Общество

В Чечне произошло землетрясение

Михаил ЮЖНЫЙ
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Подземный толчок магнитудой 3,6 произошел в четырех километрах от села Иласхан-Юрт Гудермесского района Чечни. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 02.20 мск у самой поверхности земли.

- Эпицентр сейсмособытия находился в четырех километрах южнее села Иласхан-Юрт, - говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.

Согласно данным Росстата, 1 января 2018 года в селе Иласхан-Юрт Гудермесского района Чечни жили 5805 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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