На КПП "Верхний Ларс" задержаны два гражданина Эквадора

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-08T09:58:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии пограничники задержали двух граждан Эквадора. Как сообщает пресс-служба республиканского Погрануправления, они предъявили в качестве основания на право пересечения границы заграничные паспорта без российских виз.

Находясь на территории РФ без виз более 90 дней, вышеуказанные граждане нарушили условия отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан РФ и граждан Республики Эквадор.

Советским районным судом Владикавказа задержанные были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей с выдворением за пределы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU