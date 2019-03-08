В Ставрополе ищут вандалов, уничтожающих домофоны

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-08T12:04:23+03:00

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Некие неизвестные злоумышленники в Ставрополе портят домофоны, пуская высокое напряжение в блоки вызова или в домофонные линии связи в электрощитах. При этом сгорает не только сами домофоны, но и трубки абонентов, замену которых приходится оплачивать из своего кармана жильцам.

Ставропольские правоохранители занялись поисками злоумышленников. Возбуждены уголовные дела по факту вандализма.

Жителей многоэтажек стражи порядка просят сообщать в полицию о замеченных в подъездах подозрительных гражданах, особенно, если они проявляют интерес к входным дверям и электрощиткам.

ИСТОЧНИК KP.RU