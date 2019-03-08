В Грозном ищут сбежавшую сюда многодетную мать из Волгограда
37-летняя жительница Волгограда Ольга Серикова ушла из дома 21 февраля. Женщина собрала вещи и исчезла из квартиры в Волгограде вместе с семилетним сыном и двумя дочерьми 10 и 11 лет.
Заявление о пропаже женщины написали родственники. На телефонные звонки волгоградка не отвечает – ее мобильный отключен. По предварительным данным, женщина вместе с детьми сейчас может находиться на пути в Грозном, либо в самом городе у знакомых.
Приметы Ольги – невысокого роста, рыжие волосы до плеч. Детей зовут Николай, Диана, Марьям. Из особых примет: порезы у женщины на запястьях порезы. Скорее всего, у Ольги есть суицидальные наклонности.
Судя по постам в соцсетях, волгоградка в последние дни находилась в глубокой депрессии.
Всем, кому известно, где находится женщина вместе с семьей, просьба позвонить либо в полицию по телефону «02» либо волонтерам на сотовый 89053979456. Родственники беспокоятся о судьбу Ольги, ее сына и дочерей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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