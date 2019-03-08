В Железноводске в честь Масленницы горожанам раздали 10 тысяч блинов

СЕГОДНЯ 18:21 2019-03-08T18:21:46+03:00

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Около десяти тысяч ароматных блинов с различными вкусными начинками стали угощением для гостей праздничных масленичных гуляний в курортном городе Железноводске.

На курортной площади перед Пушкинской галереей был построен «Весенний городок», где каждый желающий горожанин мог бесплатно угоститься невероятно вкусными блинчиками, попробовать ароматного чая с настоящим пчелиным медом, сразиться в интеллектуальные игры и поучаствовать в народных спортивных забавах.

Артисты местных творческих коллективов вместе с жителями и гостями Железноводска песнями и танцами словно призвали в город весну. 10 марта в Железноводске в городском парке имени Станислава Говорухина впервые пройдет традиционное «Чучело-шоу».

ИСТОЧНИК KP.RU