2019-03-09T09:49:13+03:00
Общество

Погода в Ставрополе на сегодня, 9 марта: тепло и без осадков

Прогноз погоды в Ставрополе 9 марта порадует горожан
Анна ЕГОРОВА
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В Ставрополе уже совсем весенняя погодаВ Ставрополе уже совсем весенняя погодаФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Ставрополе сегодня, 9 марта, будет по-весеннему теплой. Так что отправляйтесь на масленичные гуляния, которые пройдут по всему городу. Программу мероприятий смотрите здесь. А еще день станет на три минуты дольше.

Уже в утренние часы столбики термометров поднимутся до отметки в 8 градусов. К полудню воздух прогреется до плюс 13, а днем потеплеет еще на один градус. К шести часам вечера температура вернется к утренним показателям, а к девяти вечера снизится до плюс шести.

Ветер также не доставит горожанам неприятностей. На протяжение всего дня он не превысит 2-3 м/с, лишь иногда порывы будут достигать 6-7 м/с.

По данным синоптиков, атмосферное давление в Ставрополе составит 722 мм рт. ст. Ближе к вечеру оно опустится на 4 пункта.

Влажность будет колебаться от 33 до 88%. А с 21 до 6 часов ожидается слабая магнитная буря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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