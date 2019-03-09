Масленица-2019 в Ставрополе: конкуренцию «блинам с лопаты» составит шашлык из блинов

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-09T09:49:18+03:00

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Масленица-2019 в Ставрополе подходит к концу. На воскресенье, 9 марта, запланирован целый ряд мероприятий. Погода в этот день будет располагать к гуляньям, так что выбирайте, куда отправиться.

В 11 утра по адресу: проспект Октябрьской Революции, 29 заработает открытая площадка, где можно будет поесть блинчиков и попробовать свои силы в конкурсах на ловкость и смекалку.

В 12 часов начнутся сразу два масштабных мероприятия: «Казачья Масленица» в Центральном парке с угощениями и песнями и «Широкая Масленица» в парке Победы. Помимо традиционным масленичных забав, концерта ансамбля «Лествица» и выступлений других творческих коллективов краевой столицы для гостей праздника подготовлены оригинальные занятия: роспись блинов для детей #Яхудожник, силовой аттракцион #МолодецкаяСила и традиционная, прославившая Ставрополь даже за пределами России выпечка гигантского «блина с лопаты». В этом году конкуренцию ему составит новое необычное блюдо - шашлык из блинов. И, конечно же, будет сожжено чучело Масленицы.

Если у вас нет возможности или желания выбираться в центр, то отпраздновать Масленицу-2019 можно будет и во всех районах Ставрополя. В 12 часов гулянья начнутся по адресу: Доваторцев, 86/1,2; в 12:30 - на площадке по улице Космонавтов, 4б; в 14:00 - в сквере на перекрестке улиц Чехова и Мимоз; в 14:30 возле дома 8а на улице 50 лет ВЛКСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU