Нашелся пятый ингушский студент, пропавший в Египте полгода назад

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-09T14:32:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В августе 2018 года перестали выходить на связь пятеро студентов из Ингушетии, обучавшиеся в Египте. Лишь 21 февраля 2019 года удалось подтвердить, что четверо из них находятся в каирской тюрьме. Судьба пятого парня оставалась неизвестной. Как сообщили «КП на Северном Кавказе» в постоянном представительстве Ингушетии при президенте России в Москве, он также находится в заключении. Эту информацию предоставила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Однако выяснять причину задержания ингушского студента пока невозможно. Дело в том, что в Египте в апреле 2017 года было введено чрезвычайное положение. Во время действия такого режима правоохранительные органы не разглашают информацию о гражданах других стран, задержанных за нарушение египетского законодательства.

Посольство России в Египте уже запросило разрешение на посещение указанного студента.

Кстати, это не первый инцидент с российскими студентами в Египте. Например, в 2009 году во время облавы спецслужб на жилье студентов университета «Аль-Азхар» были задержаны сразу 34 гражданина РФ (в основном уроженцы Дагестана, Ингушетии, Татарстана и Чечни) и еще около 30 представителей других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU