Полиция выяснит, за что один ставропольский школьник сломал челюсть другому

СЕГОДНЯ 18:32 2019-03-09T18:45:49+03:00

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7 марта в одной из школ Промышленного района Ставрополя конфликт между двумя школьниками 15-ти и 18-ти лет закончился серьезной потасовкой. Сначала между ребятами возникла словесная перепалка, а после в ход пошли кулаки.

Если истоки ссоры пока не ясны, то ее результаты известны. Младший школьник отделался ушибами, медики разрешили ему проходить амбулаторное лечение. Старшему же пришлось ехать в больницу - у него диагностировали перелом челюсти.

По данным пресс-службы ставропольской полиции, в настоящее время проводится проверка. Процессуальное решение будет принято после ее окончания.

Тем временем, в соседнем Краснодарском крае продолжают разбираться с причинами стрельбы в школе. 15-летний Илья принес на занятия пистолет и ранил пятерых подростков, которые отказались ему платить.

ИСТОЧНИК KP.RU