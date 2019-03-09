Полиция выяснит, за что один ставропольский школьник сломал челюсть другому
7 марта в одной из школ Промышленного района Ставрополя конфликт между двумя школьниками 15-ти и 18-ти лет закончился серьезной потасовкой. Сначала между ребятами возникла словесная перепалка, а после в ход пошли кулаки.
Если истоки ссоры пока не ясны, то ее результаты известны. Младший школьник отделался ушибами, медики разрешили ему проходить амбулаторное лечение. Старшему же пришлось ехать в больницу - у него диагностировали перелом челюсти.
По данным пресс-службы ставропольской полиции, в настоящее время проводится проверка. Процессуальное решение будет принято после ее окончания.
Тем временем, в соседнем Краснодарском крае продолжают разбираться с причинами стрельбы в школе. 15-летний Илья принес на занятия пистолет и ранил пятерых подростков, которые отказались ему платить.
ИСТОЧНИК KP.RU