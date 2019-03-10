В Дагестане подросток угнал машину и сбил троих детей

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-10T09:20:44+03:00

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Девятого марта в Дагестане подросток за рулем чужой машины сбил троих детей. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по республике, авария произошла в селении Чонтаул Кизилюртовского района региона.

По данным ведомства, 14-летний мальчишка без разрешения взял ключи от автомобиля родственника и поехал кататься. Прав у него, конечно же, не было.

Совсем скоро подросток не смог справиться управлением и врезался в троих детей. Двое девочек, которым не исполнилось еще и четырех лет, получили ссадины, а 12-летняя школьница - была госпитализирована с травмой брюшной полости. Ее жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU