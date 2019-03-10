На Ставрополье мошенники украли деньги у 79-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-10T10:56:31+03:00

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79-летний ставрополец остался без денег из-за мошенников. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевой полиции, пенсионер пришел в отдел МВД Георгиевска и рассказал, что его обманул злоумышленник.

Оказывается, незнакомый мужчина позвонил ему вечером и сообщил, что внук пенсионера устроил аварию. Лже-полицейский заявил, что для непривлечения родственника дедушки к ответственности, нужно заплатить 29 тысяч рублей.

Пенсионер отдал деньги мужчине, который вскоре за ними приехал. Как только дедушка понял, что его обманули, то сразу пошел в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU