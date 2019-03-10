В Пятигорске в частном доме сгорел человек
Еще один мужчина получил травмы
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В Пятигорске в результате сильного пожара погиб человек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального управления МЧС России., трагедия произошла девятого марта на улице Сергеева в городе-курорте.
Пламя вспыхнуло в одно из частных домов и быстро охватило всю постройку. Площадь возгорания составила сорок квадратных метров.
В результате происшествия погиб один человек и еще один местный житель получил ожоги.
Сейчас эксперты выясняют причины и подробности трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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