В Пятигорске в частном доме сгорел человек

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-10T12:39:29+03:00

Еще один мужчина получил травмы

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В Пятигорске в результате сильного пожара погиб человек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального управления МЧС России., трагедия произошла девятого марта на улице Сергеева в городе-курорте.

Пламя вспыхнуло в одно из частных домов и быстро охватило всю постройку. Площадь возгорания составила сорок квадратных метров.

В результате происшествия погиб один человек и еще один местный житель получил ожоги.

Сейчас эксперты выясняют причины и подробности трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU