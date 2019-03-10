Ребенок погиб от удара током в Дагестане

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-10T13:52:02+03:00

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15-летний школьник погиб от удара током в Дагестане. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, сейчас представители ведомства проводят доследственную проверку по факту гибели ученика 10-го класса на 2269-м километре Северо-Кавказской железной дороги.

Согласно имеющимся данным, 8 марта около девяти часов вечера на станции "Шамхал", что на окраине Махачкалы, подросток решил забраться на вагон грузового поезда и его ударило током. В результате происшествия мальчик скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU