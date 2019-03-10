В Дагестане ищут водителя, который сбил полицейского

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-10T15:53:52+03:00

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В Дагестане идет поиск водителя, который сбил полицейского и уехал с места аварии. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в УГИБДД республики, ДТП произошло еще 28 февраля рядом с заправкой в Хасавюрте. Тогда сотрудника МВД госпитализировали, а нарушителя объявили в розыск.

Теперь стала известна личность водителя - неоднократно судимый 32-летний Сурхаев Марат Зубайриевич. Он продолжает скрываться от силовиков.

Пострадавший полицейский до сих пор находится в больнице. Врачи уже провели несколько операций, но мужчина получил множественные травмы тяжелой степени и ему предстоит длительное лечение.

Сотрудники УГИБДД обратились за помощью в поимке виновника аварии. Они просят сообщить, если кто-то знает местонахождение Сурхаева Марата, в дежурную часть ОМВД по Хасавюрту по телефону 99-48-14.

ИСТОЧНИК KP.RU